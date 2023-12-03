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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

الذهب
الذهب

استقرت أسعار المشغولات الذهبية ( الذهب ) فى منتصف التعاملات، اليوم الأحد 3 ديسمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 2795 جنيها لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

 

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة. 

 

أسعار الذهب في مصر الآن:

 

استقرت أسعار الذهب فى منتصف التعاملات، اليوم الأحد ، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2795 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى  3194 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2928 جنيهًا. 

 

سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 2395 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1863 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1597 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1197 جنيها، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 22360 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2073 دولارًا للأوقية.

 

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أسعار الذهب صباح اليوم الأحد في أسواق الصاغة المصرية

 

أسعار الذهب في السعودية الآن:

 

أسعار الذهب في السعودية

 

أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، فى السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 218.48 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 249.69 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 228.88  ريال.

 

سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 187.27  ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 145.65 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,766.25  ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,770.00  ريال سعودي.

 

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 274.66 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 655.44 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,298.40 ريال سعودي.

 

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