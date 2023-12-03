«بيتابس مصر» توقع اتفاقية شراكة مع «منجمmnGm - » لتوفير حلول الدفع الرقمي لشراء الذهب أونلاين

أعلنت اليوم «بيتابس مصر»، الشركة الرائدة في توفير حلول المدفوعات بين الشركات والحاصلة على عدة جوائز في مجال المدفوعات إلكترونيًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «منجمmnGm - »، وهي منصة المعادن الثمينة الرقمية والموزع الحصري لشركة Gold Net Trading «GNT»، التابعة لمجموعة إيفولف للاستثمار القابضة والمتخصصة في مجال تداول المعادن الثمينة. وتعد هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها في السوق المصري، حيث تتيح حلول الدفع الرقمي عبر البطاقات للعملاء والمستثمرين الراغبين في الشراء والاستثمار في المعادن الثمينة أونلاين وعلى رأسها الذهب، وذلك من خلال توفير تجربة دفع آمنة وميسرة عبر القنوات المختلفة المعترف بها من الجهات التنظيمية.

أعرب كريم عيادة، المدير العام لشركة «بيتابس مصر»، عن سعادته بهذا التعاون الناجح مع «منجمmnGm - » الرائدة في مجال المعادن الثمينة، وهو ما يعكس المكانة الرائدة التي تنفرد بها «بيتابس مصر» في صدارة قطاع المدفوعات الرقمية، بفضل الخدمات الابتكارية التي تقدمها الشركة. وأضاف عيادة أن هذه الشراكة تؤكد على الالتزام المتجدد للشركة بتسهيل المعاملات المالية في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الشركة تدرك أهمية الذهب باعتباره وسيلة استثمارية تقليدية وموثوقة وذلك من منطلق درايتها الكبيرة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكد عيادة على أن توفير تجربة الدفع الرقمي لشراء وتداول الذهب سيحقق نجاحًا كبيراً في السوق المصري، لأنه سيوفر طريقة بسيطة وآمنة لتعزيز تجربة المستثمرين في تداول هذا المعدن النفيس، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي في تعزيز قدرة العملاء على تنويع وحماية محافظهم واستثماراتهم المالية في العقود الآجلة.

أكد مينا ويليام، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة «بيتابس مصر»، على اعتزازه بالتعاون مع «منجمmnGm - »، واحدة من كبرى الشراكات الرائدة والمتخصصة في مجال تداول المعادن الثمينة في السوق المصري، مشيرا ً إلى أن هذه الشراكة سوف تعزّز من تجربة قبول المدفوعات وذك عبر إتاحة العديد من الخيارات التكنولوجية المتطورة لعملاء «منجمmnGm - » بطريقة آمنة وسهلة وتتسم بالشفافية. وأضاف ويليام أن هذا التعاون سوف يساهم في تعزيز الجهود التي تبذلها خطط «بيتابس مصر» لتوسيع نطاق عملياتها في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وإلى جانب استخدام البطاقة في شراء الذهب مباشرة من «GNT»، سوف يتم إجراء المدفوعات باستخدام البطاقات من خلال «منجمmnGm - »، وهو ما سيتيح للعملاء شراء وبيع وتخزين وطلب تسليم ذهب 999.9 (عيار 24) بشفافية وأمان من خلال طريقة إلكترونية بسيطة. ومن خلال «منجم» يمكن للعملاء شراء الذهب بحد أدنى 0.1 جرام. أو شراء سبائك فعلية بحد أدنى 8 جرام (عيار 24).

أشار الدكتور سامح الترجمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إيفولف للاستثمار القابضة»، إلى أن هذه الشراكة تعد تتويجاً لجهود الشركة وتأكيدًا على المهمة الأساسية لشركة «منجمmnGm - » والمتمثلة في تسهيل الاستثمار في المعادن الثمينة وتعظيم القيمة لجميع أفراد المجتمع، وذلك من خلال توفير حلول الدفع الرقمي عبر البطاقات عند تداول الذهب والتي تتّسم بسهولتها وتخضع لأعلى معايير الشفافية والموثوقية كما أنها معترف بها من الجهات الرقابية.

صرح محمد عامر، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بشركة «إيفولف للاستثمار القابضة»، عن اعتزازه بتوقيع اتفاقية الشراكة مع «بيتابس مصر»، الشركة الرائدة في قطاع المدفوعات الرقمية، والتي تمثل نقلة نوعية في مجال تداول واستثمار الذهب في مصر، فهي تجمع بين المنهج الابتكاري لمنصة «منجمmnGm - » في استثمار المعادن الثمينة، والخبرات الكبيرة التي تتمتع بها «بيتابس مصر» في قطاع حلول الدفع الرقمي الآمنة والفعالة، وهو ما سيوفر للعملاء المصريين باقة من الحلول السلسة والموثوقة لتداول الذهب.

الجدير بالذكر أن «بيتابس مصر» قامت على مدار الأعوام الماضية بتوقيع العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية مع مجموعة من كبرى العلامات التجارية الرائدة على الساحتين المحلية والإقليمية، ومن بينها ڤاليو، ووفرها، وبيميس ومجموعة فنادق جاز وفنادق شتيجنبرجر وجامعات المعرفة الدولية ومزادات. وقد نجحت شركة «بيتابس مصر» من خلال هذه الاتفاقيات في تقديم تجربة دفع موثوقة وميسرة لكل من التجار والعملاء عبر مختلف المنصات والقنوات. وتعد هذه التوسعات والإنجازات التي حققتها الشركة بمثابة تأكيد على تفانيها في تعزيز مجال التجارة الإلكترونية في مصر والمنطقة بوجه عام.