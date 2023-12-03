الداخلية تواصل مُلاحقة الهاربين والبلطجية في مُحافظات الجمهورية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال ضبط المتهمين الهاربين في ضبط (23) متهم، في حملة أمنية مُكبرة.

وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (8) متهمين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

اقرأ أيضاً: سقوط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في بني سويف





جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.