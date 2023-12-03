القبض على لصوص الدراجات النارية في حملات أمنية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (أسوان ، جنوب سيناء ، بنى سويف) من ضبط (شخصين) وبحوزتهم (سلاح أبيض "سكين") عقب قيامهما بسرقة الباب الحديدى لغرفة محول كهرباء بدائرة قسم شرطة أسوان .

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

ونجحت الجهود في ضبط (شخص "يحمل جنسية إحدى الدول") عقب قيامه بسرقة دراجة نارية ملك إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول ، وغير متواجدة بالبلاد" من أمام محل إقامتها بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ.

وأسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص "أحدهم عميل سيئ النية") تخصص نشاطهم الإجرامى فـى سرقة الدراجات النارية وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (9 وقائع سرقة).. وأرشدوا عن جميع المسروقات بحوزتهم (9 دراجات نارية) .