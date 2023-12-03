عاجل
حكاية 36 يوما قضاها المتهمين في حفل المنصورية خلف القضبان
الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

سقوط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في بني سويف

دراجات نارية
دراجات نارية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في بني سويف من ضبط تشكيل عصابي ضم (3 أشخاص "أحدهم عميل سيئ النية") تخصص نشاطهم الإجرامى فـى سرقة الدراجات النارية.

اقرأ أيضًا: الإيقاع بسارقي الباب الحديدي لمحول كهرباء بأسوان


 

txt

الإيقاع بسارقي الباب الحديدي لمحول كهرباء بأسوان

txt

تحرير 201 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (9وقائع سرقة)، وأرشدوا عن جميع المسروقات بحوزتهم (9 دراجات نارية).

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

الجريدة الورقية