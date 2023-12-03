أسعار الذهب صباح اليوم الأحد في أسواق الصاغة المصرية

أسعار الذهب في مصر.. شهدت أسعار الذهب خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الاحد في أسواق الصاغة المصرية، تبايناً، بالتزامن مع الاجازة الأسبوعية لسوق الذهب في مصر، وكذلك سعر الذهب في البورصة العالمية الذي يسجل ثبات عند 2072 دولار كسعر إغلاق أسبوعي مع أجازة البورصة العالمية وتوقف التداول على الذهب.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية صباح اليوم الاحد في الصاغة، وتستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب، كخدمة تقدمها الوفد لمتابعيها بشكل لحظي وحرصها على تقديم كافة المعلومات التي تتعلق بالمعدن الاصفر لاهميته بين جموع الشعب المصري، وحيث أنه يستعمل كأستثمار أمن لاغلب عشاقه، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الذهب اليوم الاحد في مصر

الذهب

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد بالنسبة لعيار 21 يسجل 2800 جنيها، ويعتبر عيار 21 هو العيار الأكثر مبيعاً وتداولاً في السوق المصري، بكافة محافظات الجمهورية، وهناك عشرات الشركات تنتج مشغولات ذهب من عيار 21

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم من عيار 18 يسجل 2400 جنيها للجرام، وشهدت مبيعات المشغولات الذهب من عيار 18 رواج كبير في السنوات الثلاث الماضية، بالتزامن مع استمرار صعود الذهب وتسجيله مستويات قياسية غير مسبوقة، مما زاد من الطلب على عيار 18 بوصفه الأقل سعرًا من عيار 21.

سعر الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم لعيار 24 يسجل 3200 جنيها للجرام، ويعتبر الذهب عيار 24 هو الأكثر تداولاً خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023 بسبب الطلب المرتفع علي سبائك الذهب، ويعتبر عيار 24 هو العيار المكون لسبائك الذهب في مصر.

وفيما يلي بيان بتطورات أسعار الذهب:

عيار 24 يسجل 3200 جنيه.

عيار 21 يسجل 2800 جنيه.

عيار 18 يسجل 2400 جنيه.

الجنيه الذهب 22400 جنيه.

مصنعية الذهب

وتضاف على الأسعار المرصودة في السياق السابق ما يسمي سعر مصنعية الذهب، وهو التكلفة المضافة على سعر الذهب الرسمي كتكلفة تصنيع لكل قطعة مشغولة ويترواح سعر مصنعية جرام الذهب من 70 إلى 200 جنيها بحسب الشركات المنتجة للذهب وكذلك حسب الشغل في كل قطعة ذهب.