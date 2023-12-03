تحذير من حقنة هتلر للبرد: قد تؤدي للوفاة

حذر الدكتور أيمن الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، من حقنة هتلر للقضاء البرد، مؤكدًا أن المواطنين يأخذونها اعتقادا منهم بأنها تمنحهم القوة، لكنها قد تؤدي إلى الوفاة.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC Masr" السبت، أن حقنة هتلر تمنح من يحصل عليها "ارتياح وهمي" لأنها تحتوي على مضاد حيوي وكورتيزون ومسكن، ما يتسبب في التعرق.

وأوضح أن 90% من العدوات المنتشرة عدوات فيروسية ولا تعالج بالمضاد الحيوي، مضيفًا أن حقنة هتلر تضعف المناعة بسبب المضاد الحيوي الذي يجب إجراء اختبار حساسية قبل العلاج به.

وأشار إلى أنها قد تؤدي إلى الوفاة لأنه تؤخذ في الصيدلية بدون طبيب أو وصفة طبية، بطريقة عشوائية بدون اختبار حساسية، متابعا: "الحقنة ملهاش لازمة وتعرك براحة وقتية لكن لها آثار جانبية كبيرة".

بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء، الذي يبدأ في 21 ديسمبر المقبل، يتعرض العديد من الأفراد للإصابة بأمراض مختلفة مثل الأنفلونزا ونزلات البرد وغيرها من الأمراض التي يكثر انتشارها في فصل الشتاء، نظرًا لأن معظم هذه الأمراض تكون معدية مما يساعد على انتقالها بشكل سريع بين الأشخاص نتيجة لضعف الجهاز المناعي.

نزلة البرد:

تعتبر نزلات البرد من أكثر الأمراض شيوعًا في فصل الشتاء وتحدث بسبب ضعف الجهاز المناعي بالإضافة إلى تغير الفصول، وتشمل بعض الأعراض الشائعة سيلان الأنف والسعال والاحتقان وجفاف الحلق وآلام الجسم، وقد يعانى الأطفال الصغار والرضع من البرد بشكل متكرر.

الالتهاب الرئوى:

عادة ما يصاب الأطفال والكبار بالالتهاب الرئوي الذي يحدث بشكل متكرر في فصل الشتاء، ويصاب الأشخاص دومًا بالالتهاب الرئوي بسبب البكتيريا والفيروسات التي تتكاثر وتستقر في ثقوب صغيرة في الرئة، ويمكن أن تختلف الالتهابات البكتيرية فى شدتها من معتدلة إلى شديدة.

الربو:

يعتبر الربو أحد الأمراض التي تظهر عادة في فصل الشتاء، كما أنه حالة مزمنة تؤثر على الجهاز التنفسي، يتميز بانقباضات الشُعب الهوائية وانتفاخها مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس.

ويمكن أن يسبب الربو أعراضًا، مثل ضيق في التنفس، وزيادة إفراز المخاط، والسعال الجاف، أو مصحوب ببلغم، قد يكون الربو ناتجًا عن الحساسية لمواد معينة، أو عوامل بيئية، ويمكن أن يتطور مع العمر، أو يتأثر بظروف محددة.