الأرصاد تحذر: الاعتدال في نوعية الملابس لعدم الإصابة بنزلات البرد

أكدت د. منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع بداية هذا الأسبوع شهدنا العديد من التقلبات الجوية بين نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة واضطراب في الملاحة البحرية وسقوط الأمطار وانخفاض قيم درجات الحرارة، موضحة أن بدء الشعور بانخفاض كبير في درجات الحرارة خاصة فترات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، صغرى فترة الليل تنخفض لـ14 درجة مئوية على القاهرة والتي تم تسجيلها اليوم.

بيان عاجل من هيئة الأرصاد الجوية

وأوضحت "غانم"، أن الظهير الصحراوي والأماكن المفتوحة والمدن الجديدة بها قيم درجات حرارة أقل من 14 درجة مئوية، مؤكدة أن الأجواء خلال ساعات النهار بها ارتفاع بسيط في درجات الحرارة والتي تجعل حالة الطقس لطيف بسبب وجود أشعة الشمس.

وأشارت إلى أن الطقس يكون لطيف في فترة النهار بالمناطق الشمالية ويكون الطقس معتدل على المناطق الجنوبية من الدولة المصرية، مؤكدَا أن مع فترات الليل وغيب أشعة الشمس يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة ملحوظ أكبر بفترات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر تكون الأجواء باردة، مشددة على أن هذه الحالة من انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة متوقع أن يكون مستمر خلال الأيام المقبلة.

وأضافت عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال اليومين المقبلين سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة عن أمس وأول أمس بمعدل درجتين وتصبح العظمى على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية، مشددة على أنه ستظل درجات الحرارة في ساعات الليل كما هي والأجواء البادرة على محافظات الجمهورية.

ارتداء الملابس الشتوية

ونوهت بأن هناك حالة من الأجواء الجوية الباردة، مشددة على انه لابد من اتخاذ الحيطة والحذر خلال الفترة المقبلة من فرقف بين درجات الحرارة في فترة النهار وفترة الليل ونوعية الملابس بشكل كبير، إذ أنه من الممكن أن يصيبنا بنزلات البرد الحادة، مؤكدة أن من الظواهر الجوية المستمرة والمؤثرة تكون الشبورة المائية خلال ساعات الليل المتأخر وفي الصباح الباكر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة ولن تؤثر على حركة المرور بشكل كبير وتتلاشى الشبورة فور وجود أشعة الشمس.