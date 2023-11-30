مشروبات غنية بفيتامين سي تحارب نزلات البرد

قامت المعالجة يانا جونشاروفا بتسمية المشروبات التي تساعد في تسريع الشفاء من الالتهابات الفيروسية الحادة.

وأشارت الدكتورة جونشاروفا إلى أن شرب كمية كافية من السوائل يعد أحد الطرق المثبتة للتخفيف من حالة الشخص المصاب بمرض السارس وتسريع الشفاء، وبحسب الطبيبة فإن المرض يجبر الجسم على التخلي عن كمية كبيرة جداً من الرطوبة دفعة واحدة، ويجب تعويض هذه الخسارة.

ومن المهم الحفاظ على نظام الشرب وتحتاج إلى شرب لتر ونصف إلى لترين من السوائل يوميًا،" هذا ما قاله المعالج مع Lenta.ru .

ونصحت الدكتورة جونشاروفا بشرب المشروبات الغنية بفيتامين سي لمحاربة نزلات البرد، وأكثر شيء مفيد أثناء نزلات البرد، بحسب الطبيب، هي المشروبات التي تحتوي على الحد الأقصى من فيتامين سي.

وما هي المشروبات التي قد تكون مفيدة بشكل خاص لمكافحة نزلات البرد؟

مشروبات ثمر الورد.

مشروبات الفاكهة المصنوعة من التوت الغني بفيتامين C، على سبيل المثال، الكشمش الأسود، قرانيا، التوت البري.

المرق هو مصدر للبروتين الذي يدعم نشاط الخلايا المناعية.

ماء مع ليمون.

وأضافت غونشاروفا أن المشروبات التي يجب شربها لمحاربة نزلات البرد لا ينبغي أن تكون درجة حرارتها "شديدة". نوصي فقط بالمشروبات الغازية واللطيفة والدافئة التي لن تهيج الأنسجة المخاطية الملتهبة بسبب العدوى في البلعوم الفموي.