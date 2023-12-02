الإطار التشريعى والبيئة التنظيمية ضمن برنامج رفع كفاءة مسئولى علاقات المستثمرين

25 متدرباً مستفيداً

انتهى مركز المديرين المصرى التابع للهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البورصة المصرية من الجزء الأول من البرنامج التدريبى الأول لمسئولى علاقات المستثمرين بالجهات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وذلك عقب اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء السجل الإلكترونى لمسئولى علاقات المستثمرين.

تم عقد الدورة التدريبية على مدار ستة أيام تم فيها استعراض مهام وظيفة مدير علاقات المستثمرين بمختلف الجهات المقيد لها أدوات مالية بالبورصة المصرية، وتم استعراض الإطار التشريعى والبيئة التنظيمية لسوق المال وكذلك نبذة عن قواعد قيد وشطب الشركات بالبورصة وقواعد الإفصاح ودورة عملية التداول بالبورصة.

شارك فى تقديم المادة العلمية قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وعدد من الخبراء فى هذا المجال كما حضر البرنامج عدد 25 متدرباً وهو الحد الأقصى المقرر حضوره لهذه الدورة التدريبية وسوف يتم تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية لباقى المتقدمين للمركز للحصول على هذه الدورة التدريبية، وتسعى الرقابة المالية دائما برئاسة الدكتور محمد فريد على تطوير منظومة السوق.