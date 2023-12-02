مستشار رئيس فلسطين: شعبنا يتعرض لحرب إبادة ولن نسمح بنكبة جديدة (فيديو)

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار رئيس فلسطين، إن الشعب لن يسمح بحدوث نكبة جديدة، رغم ما يتعرضون له من حرب إبادة جماعية يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، على مسمع ومرأى من العالم.

وأضاف أن الموقف الفلسطيني ثابت بشأن وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأوضح الدكتور أن أي حل سياسي يجب أن يكون شاملا لكامل أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

فيما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية وأي حل سياسي يجب أن يكون شاملا القطاع.

وقال الرئيس الفلسطيني: “لن نستسلم أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي ولن نسمح بتكرار النكبة”.

حرب إبادة في غزة

واصلت اليوم إسرائيل والولايات المتحدة إبادة الشعب الفلسطينى لإجباره على التهجير من أرضه لليوم الـ57 بعشرات القنابل المحرمة دوليا بينها الفسفور الأبيض على قطاع غزة، ولم تسلم حتى مدارس الأمم المتحدة التى تؤوى عشرات الآلاف من النازحين من القصف، فيما بلغ عدد المجازر 1400 مجزرة ارتقى خلالها الآلاف ما بين شهيد ومصاب ومفقود تحت الركام فى ظروف قاسية يمر بها القطاع.

يأتى ذلك فيما كشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن أنه لا يزال 136 شخصا رهائن لدى حماس وفصائل أخرى فى غزة، وقالت الصحيفة إن 125 إسرائيليا بين الرهائن المتبقين، فضلا عن 11 أجنبيا منهم 8 تايلانديين. والرهائن، وفقا لـ«تايمز أوف إسرائيل»، هم 114 رجلا و20 امرأة وطفلان.

واستهدفت الغارات العنيفة محيط مدرسة الفاخورة غرب مخيم جباليا، كما ركزت سلسلة غارات صهيونية على بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، فضلاً عن غارات على مدينة خان يونس ودير البلح جنوب القطاع، وأسقطت عشرات القنابل المضيئة فى سماء غزة.