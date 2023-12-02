وزير العدل الفلسطيني: الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية ما يحدث لشعبنا في غزة

أكد الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، أن الأمم المتحدة تتحمل كمنظمة دولية مسؤولية ما يحدث للشعب الفلسطيني ونطالبها بالتدخل لإيجاد حل، وجاء حسبما جاء في مداخلة هاتفية على “القاهرة الإخبارية”.

مداخلة وزير العدل الفلسطيني

وأوضح وزير العدل الفلسطيني، أن ما يحدث في غزة جريمة إبادة جماعية ولنا أحقية التصدي لذلك بما يكفله لنا القانون الدولي، مشددًا على أنه طالب المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه تهم جرائم الحرب لما يرتكبه جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وأشار وزير العدل الفلسطيني، أنه طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة التحقيق الفوري في كافة الجرائم المرتكبة من جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، نوه وزير العدل الفلسطيني، الدكتور محمد فهاد الشلالدة، أنه يجب ملاحقة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني؛ لأن الاحتلال يرتكب في غزة أبشع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وطالب “الشلالدة” خلال مداخلة عبر فضائية “القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، مجلس الأمن بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ضد الجرائم التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، وفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا فوريا شاملا بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تفريغ الأراضي المحتلة من سكانها من خلال توسيع الاستيطان، لافتا إلى أن ارتكابه أبشع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة، كما أنه يمارس جريمة فصل عنصري ضد سكان قطاع غزة وهي جريمة ضد الإنسانية.