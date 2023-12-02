السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

د.عبدالسند يمامة: المشهد الحالي للانتخابات الرئاسية علامة إيجابية للنظام السياسي الحالي (فيديو)

الدكتور عبدالسند
الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي

قال الدكتورعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إن المشهد الحالي للانتخابات الرئاسية يعتبر علامة إيجابية للنظام السياسي الحالي.

txt

د.عبدالسند يمامة يكشف خظوات الإصلاح التشريعي في مصر (فيديو)

txt

د.عبدالسند يمامة: 7 أكتوبر مقاومة مشروعة.. وأرفض مقترح دولة فلسطينية منزوعة السلاح

وأضاف “يمامة” خلال حواره على فضائية “المحور” مساء اليوم الجمعة، أن النظام السياسي الحالي  لم يتدخل في الانتخابات ولم نجد عراقيل وهناك تعاون مع الهيئة الوطنية بلانتخابات ولم تصادفنا محاذير أو تضييق، وهو ما يحسب للنظام الحالي وحكومته التي نشهد لها بعدم التدخل وإن كانت في الدعاية الاتنتخابية انحازت للرئيس وهذا أمر طبيعي لأنه من اختارها.

وبشأن الحياة الحزبية في مصر، قال “يمامة” إن وجود 104 حزب في مصر يعتبر عبثا وإذا عرفنا أن هناك أقل من 10 أحزاب من لهم نواب في مجلسي النواب والشيوخ ، نجد أنه لابد من التصفية والتنقية والربط بين الاعتراف  بالحزب السياسي وما يمكله من أعضاء ومن يمثله من نواب في مجلسي الشعب والشيوخ حتى نصل لعدد معقول من الأحزاب.

 لا توجد حياة ديمقراطية بدون أحزاب

وأوضح أنه لا توجد حياة ديمقراطية بدون أحزاب لكن يجب أن نكون جادين وأن يكون هناك عدد أحزاب لا يتعدى صوابع اليد الواحدة، مشددا على أنه يجب النظر إلى عدد مقاعد البرلمان فلا يصح أن يكون هناك 3 أحزاب يملكون أكثر من 70% من المقاعد فهذا أمر شديد الخطورة.

اختيار الكفاءات وليس أعضاء حزب الوفد فقط

وأشار إلى أنه سيتنازل عن رئاسة حزب الوفد لأن الدستور يفرض ذلك وفي كل الأحوال يجب ابتعاد رئيس الجهورية عن رئاسة الحزب حتى يكون على مسافة واحدة من الأحزاب والمؤسسات واختيار الكفاءات من جميع الأحزاب وليس حزب الوفد فقط،  وهذا ما سيكلف به رئيس الوزراء الذي يختاره، رغم حبه ووده للوفد والوفديين لكن إذا كان رئيسا للجمهورية فحبه يجب أن يكون لكل المصريين

 

مواد متعلقة

د.عبدالسند يمامة يستنكر التعامل مع أزمة سد النهضة.. يجب عودة سيادتنا

د.عبدالسند يمامة: لا إصلاح اقتصادي بدون إصلاح سياسي (فيديو)

د. عبد السند يمامة: ترشحي للانتخابات الرئاسية هدفه إنقاذ مصر.. وتربيت على المسئولية بالوفد

حملة الدكتور عبدالسند يمامة بالإمارات تشيد بنزاهة العملية الانتخابية
الجريدة الورقية