ممثل الجالية المصرية بالكويت: اليوم كان عرسًا انتخابيًا في حب مصر

أبدت الدكتورة داليا البيلي، ممثل الجالية المصرية في الكويت، سعادتها بإقبال المصريين في الكويت على التصويت بالانتخابات الرئاسية بكثافة خلال اليوم الأول لعملية الاقتراع



وأضافت "البيلي"، خلال مداخلة هاتفية عبر تغطية خاصة للانتخابات الرئاسية على قناة "تن"، مساء اليوم الجمعة أن أبناء الجالية المصرية في الكويت اصطفو أمام اللجان من قبل بدء العملية الانتخابية، لأنهم يرون التحديات التي تواجه مصر سواء داخليا أو خارجيا، في ظروف ومخاطر إقليمية ودولية تشهدها مصر خلال الفترة الماضية.

وعي سياسي للجالية المصرية بالكويت

وأكدت أن مشهد اليوم يمثل عرسا انتخابيا في حب مصر، في ضوء وعي سياسي للجالية المصرية بالكويت ، مشيرة إلى أن نزول المصريين في الكويت للانتخابات هدفه توصيل رسالة أن الجميع خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية لحفظ أمن واستقرار مصر، واستكمال بناء جمهورية مصر الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وتابعت: "نازلين النهاردة كلنا إصرار وحماس، وشوفتم من خلال الفيديوهات أن المصريين نازلين يوصلوا رسالة للعالم أجمع أن المصريين في الخارج يقفون خلف دولتهم".

وأردفت: "الجالية المصرية في الكويت 671 ألف مواطن مصري في ضوء أن مساحة الكويت صغيرة، ومقر الانتخا واحد فقط"، ، موجهة رسالة شكر لدولة الكويت حكومة وشعب على توفير المقر الانتخابي في أرض المعارض لتيسير العملية الانتخابية بالتعاون مع الحكومة المصرية،و للدولة المصرية على توفير الإمكانيات واللوجيستيات التي يسرت العملية الانتخابية.

وأكدت قنصل عام مصر بالكويت السفيرة هبة زكي، حرص المرأة المصرية المتواجدة في الكويت على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن الساعات الأخيرة من اليوم الأول من تصويت المصريين في الكويت بالانتخابات الرئاسية شهدت إقبالا قويا ومميزا من الأُسر المصرية والسيدات في دولة الكويت.

وقالت قنصل عام مصر بالكويت- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم الجمعة، إن مشاركة المرأة المصرية وحرصها على تأدية واجبها الوطني هي رسالة واضحة بأهمية أداء الواجب الوطني عبر المشاركة الإيجابية والفعالة من خلال التصويت في الانتخابات التي تحدد مستقبل الوطن.

وأعربت السفيرة هبة زكي عن التطلع إلى أن يستمر الإقبال المتزايد على التصويت الذي نشهده اليوم خلال اليومين القادمين، مؤكدة أن التسهيلات التي تقدمها السفارة تجعل عملية التصويت لا تزيد عن ثلاثة دقائق، ومضيفة أن المصريين يدلون بأصواتهم في أجواء احتفالية.

وانطلقت أعمال التصويت صباح اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الكويت المحلي وتستمر حتى التاسعة مساءً ولمدة ثلاثة أيام. وشهدت اللجنة الانتخابية بالكويت مع انطلاق الانتخابات الرئاسية توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بصوتهم فور فتح باب التصويت.