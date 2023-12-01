سفير مصر بإيطاليا: عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية تتم بالطريقة المثلى (فيديو)

قال السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، إن التنسيق بشأن الانتخابات الرئاسية يتم على مدار الساعة، ويوجد خط ساخن مع وزارة الخارجية، والهيئة الوطنية للانتخابات، وأيضا اتصالات مع وزارة الهجرة في الحالات التي تحتاج استفسار.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "تن"، مساء اليوم أن السفارة تلقت طلبات عديدة من منظمات مختلفة من أجل متابعة الانتخابات الرئاسية، وتم إرسال الطلبات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفقا للقانون وحصل على الموافقة ليكون مندوبين من المنظمات متواجدين لمتابعة الانتخابات الرئاسية.

وأشارن إلى أن المندوبين يرون عملية التصويت وتتم بالطريقة المثلى، والحرية التامة للمواطن في الانتخاب، ويوجد إشادة كبيرة بأن الأمور بسيطة، وتتم بسرية تامة، معلقا: "إحنا بنسعد بتواجد المصريين والانتخابات، وهما واجهة لمصر ورسالة قوية نوجهها للعالم أجمع".

وتابع السفير بسام راضي، أن هناك كاميرات موجودة تنقل الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات لديها بث مباشر للجان الانتخابات في كل دول العالم لبث ما يحدث في لجان الانتخابات المختلفة.

وشهدت دول عدة بها عدد كبير من الجالية المصرية بدولها إقبالا واسعا من المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات.

وعرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوثق لحظات من الإقبال الكثيف على اللجان الانتخابية في السعودية وإيطاليا.

وظهر في الفيديو حرص الناخبين على اصطحاب أعلام مصر والالتزام بالأدوار في الطابور.

بدأ المواطنون المصريون في الولايات المتحدة الأمريكية فى التوافد على مقرى السفارة المصرية بالعاصمة واشنطن، والقنصلية العامة بنيويورك، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تستمر لمدة 3 أيام 1، 2، 3 ديسمبر 2023.

وفتحت السفارة والقنصلية أبوابهما فى الساعة التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلى لواشنطن ونيويورك) أمام الناخبين، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء، وذلك خلال الأيام الثلاثة للاقتراع، وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

د. عبدالسند يمامة يخوض سباق الانتخابات:



يتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

ويصوت المصريون في الخارج ضمن جدول زمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر الجاري، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة، وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

ويحق لكل مصرى متواجد خارج مصر في اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، التي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

الانتخابات تجري في 137 سفارة وقنصلية حول العالم:

تُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، التي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانًا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وذلك وفقًا لما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات، وإعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وجاءت كالآتي: