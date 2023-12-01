معسكر مغلق لـ طائرة الاهلي في الاسكندرية

تسافر بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي اليوم إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة دلفي في بطولة الدوري يوم السبت.





ويبدأ الأهلي التحرك في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم من مقر النادي بالجزيرة استعدادا للدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة دلفي.



وأدى رجال طائرة الأهلي مرانا صباح اليوم قبل التحرك إلى الإسكندرية، حيث شهد المران جلسة للإسباني فرناندو مونزو المدير الفني مع الفريق، قام خلالها بتوجيه اللاعبين وتصحيح بعض الأخطاء، بالإضافة إلى شرح بعض الجمل الخططية والتكتيكية الخاصة بالمباراة.



ويلتقي رجال طائرة الأهلي نظيره دلفي غدا السبت في بطولة الدوري على صالة بايونيرز.



في سياق آخر، أكد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المارد الأحمر يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة يانج أفريكانز التنزاني في المباراة التي تجمع الفريقين غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أهمية ذلك بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين.



وتابع محمد هاني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة: «بالتأكيد نسعى للفوز في مباراة الغد خارج الأرض، وهي مهمة ليست سهلة في ظل مواجهة فريق قوي ويملك عناصر مميزة على ملعبه».

