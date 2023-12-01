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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مران الأهلي..فقرات بدنية وتقسيمة قوية استعدادا لمباراة يانج أفريكانز

الأهلي
الأهلي

يستعد الأهلي  لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني غدا السبت، والتي تجمع بينهما على ملعب الأخير في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
 

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تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمباراة يانج أفريكانز:
 

فقرات بدنية:


بدأ لاعبو الأهلي في تدريبات بدنية عديدة تحت إشراف اندرياس أندويا مخطط الأحمال، في فقرات مختلفة استعدادا لمباراة الغد أمام يانج أفريكانز.
 

مران متنوع للحراس:


قاد ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي، مرانا متنوعا لحراس المارد الأحمر، والذي شارك خلاله الثلاثي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.
 

تقسيمة قوية:
 

قرر الجهاز الفني خلال المران خوض لاعبي المارد الأحمر تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين في قائمة الأهلي التي سافرت إلى تنزانيا استعدادا ليانج أفريكانز.
 

خاض الفريق مرانه على ملعب بنيامين مكابا الذي يستضيف اللقاء، وتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

قائمة الأهلي لمباراة يانج أفريكانز:


في  حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء
في خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح.
في خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.
في خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وصلاح محسن.

 

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