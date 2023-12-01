الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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سيدات الأهلي يواجهن الطيران في بطولة منطقة القاهرة.. اليوم

فريق سيدات الأهلي
فريق سيدات الأهلي لكرة اليد

يواجه الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي نظيره الطيران اليوم، في بطولة ضمن منافسات منطقة القاهرة.

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الأهلي يختتم استعداداته لمباراة يانج أفريكانز


وتقام المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل، في الثامنة مساء، ويسعى الأهلي للفوز بها ومواصلة العروض القوية في بطولة منطقة القاهرة.
واختتم الأهلي تدريباته أمس على صالة النادي، وعقد خلالها المدرب محمد عادل جلسة فنية للوقوف على الجوانب التكتيكية قبل مواجهة الطيران.

وتمكن الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي من الفوز على فريق البنك الأهلي بنتيجة 45-24، ضمن منافسات بطولة الدوري.

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