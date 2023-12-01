سيدات الأهلي يواجهن الطيران في بطولة منطقة القاهرة.. اليوم

يواجه الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي نظيره الطيران اليوم، في بطولة ضمن منافسات منطقة القاهرة.



وتقام المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل، في الثامنة مساء، ويسعى الأهلي للفوز بها ومواصلة العروض القوية في بطولة منطقة القاهرة.

واختتم الأهلي تدريباته أمس على صالة النادي، وعقد خلالها المدرب محمد عادل جلسة فنية للوقوف على الجوانب التكتيكية قبل مواجهة الطيران.

وتمكن الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي من الفوز على فريق البنك الأهلي بنتيجة 45-24، ضمن منافسات بطولة الدوري.