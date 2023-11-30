عقد 1061 لقاء بالبرنامج التثقيفي المشترك بين الأوقاف التربية والتعليم

عقدت وزارة الأوقاف المصرية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 1061 لقاء ضمن فعاليات البرنامج التثقيفي المشترك بين الأوقاف والتربية والتعليم بالمدارس.

أوضحت الأوقاف، أن وذلك على النحو التالي: 60 لقاء بمديرية البحر الأحمر، 51 لقاء بمديرية قنا، 14 لقاء بمديرية أسوان، 5 لقاءات بمديرية الإسماعيلية، 125 لقاء بمديرية القليوبية، 15 لقاء بمديرية شمال سيناء، 246 لقاء بمديرية القاهرة، 43 لقاء بمديرية الجيزة، 60 لقاء بمديرية مطروح، 17 لقاء بمديرية كفر الشيخ، 13 لقاء بمديرية بورسعيد، 57 لقاء بمديرية الفيوم، 141 لقاء بمديرية الدقهلية.

وكذلك 22 لقاء بمديرية البحيرة، 44 لقاء بمديرية الإسكندرية، 51 لقاء بمديرية الأقصر، 16 لقاء بمديرية الشرقية، 19 لقاء بمديرية السويس، 58 لقاء بمديرية الغربية، 4 لقاءات بمديرية بني سويف، وذلك للمراحل التعليمية المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية، بمختلف مراكز المحافظات.

جدير بالذكر أن البرنامج التثقيفي بالمدارس مستمر حتى نهاية شهر ديسمبر 2023م، بمشاركة نخبة من السادة العلماء أئمة المساجد بجميع المحافظات.

"الصبر على البلاء".. الأوقاف تختتم فعاليات الأسبوع الثقافي بالمحافظات

اختتمت وزارة الأوقاف المصرية، فعاليات الأسبوع الثقافي في ‏سبع محافظات الثلاثاء ٢٨ نوفمبر بعد صلاة العشاء مباشرة، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "الصبر على البلاء"، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وقد أكد العلماء أن الصبر من أهم سمات المؤمن وجزاؤه كبير عند الله سبحانه، يقول النبي (صلى الله عليه وسلم): "عَجَبًا لأَمْرِ المُؤْمِنِ، إنَّ أمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وليسَ ذاكَ لأَحَدٍ إلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إنْ أصابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكانَ خَيْرًا له، وإنْ أصابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكانَ خَيْرًا له"، ومن ثمرات الصبر: أنه من أهم أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة، يقول (سبحانه وتعالى): "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" لم يقل تفلحون في الآخرة فقط، وإنما "تُفْلِحُونَ" على الإطلاق، في شئون دينكم، وفي شئون دنياكم، في أولاكم، وفي أخراكم.

أماكن إقامة الأسبوع الثقافي

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

ففي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد علي بن أبي طالب (رضي الله عنه).

وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفتح الإسلامي.

وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المركز الإسلامي.

وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد التواب الرحيم.

وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.

وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العامر.

وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحي القيوم.