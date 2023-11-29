"الصبر على البلاء".. الأوقاف تختتم فعاليات الأسبوع الثقافي بالمحافظات

اختتمت وزارة الأوقاف المصرية، فعاليات الأسبوع الثقافي في ‏سبع محافظات الثلاثاء ٢٨ نوفمبر بعد صلاة العشاء مباشرة، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "الصبر على البلاء"، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وقد أكد العلماء أن الصبر من أهم سمات المؤمن وجزاؤه كبير عند الله سبحانه، يقول النبي (صلى الله عليه وسلم): "عَجَبًا لأَمْرِ المُؤْمِنِ، إنَّ أمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وليسَ ذاكَ لأَحَدٍ إلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إنْ أصابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكانَ خَيْرًا له، وإنْ أصابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكانَ خَيْرًا له"، ومن ثمرات الصبر: أنه من أهم أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة، يقول (سبحانه وتعالى): "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" لم يقل تفلحون في الآخرة فقط، وإنما "تُفْلِحُونَ" على الإطلاق، في شئون دينكم، وفي شئون دنياكم، في أولاكم، وفي أخراكم.

أماكن إقامة الأسبوع الثقافي

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

ففي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد علي بن أبي طالب (رضي الله عنه).

وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفتح الإسلامي.

وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المركز الإسلامي.

وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد التواب الرحيم.

وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.

وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العامر.

وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحي القيوم.