أسعار الذهب اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 30 نوفمبر، استقرارًا ملحوظًا في أسواق الصاغة المحلية، وحرصًا من "بوابة الوفد"على تقديم خدمة مميزة لقرائها على مدار الساعة، ننشر خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الخميس 30 نوفمبر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 نحو 2825 جنيهًا.

سجل سعر الذهب من عيار 22 نحو 2960 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3228 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 18، نحو 2421 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 1883 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 22600 جنيه.

سجلت الأونصة الواحدة نحو 2044 دولارًا.