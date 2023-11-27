أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

استقرت أسعار المشغولات الذهبية (الذهب) فى منتصف التعاملات، اليوم الإثنين 27 نوفمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 2805 جنيهات لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب فى منتصف التعاملات، اليوم الإثنين، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2805 جنيهات، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3205 جنيهات، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2938 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2404 جنيهات، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1870 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1602 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1202 جنيه، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 22440 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2013 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب في السعودية الآن:

أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الإثنين، فى السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 211.27 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 241.46 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 221.34 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 181.09 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 140.85 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,510.13 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,513.88 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 265.60 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 633.82 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,255.57 ريال سعودي.