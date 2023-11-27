تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

تراجعت أسعار المشغولات الذهبية ( الذهب ) خلال التعاملات، اليوم الإثنين 27 نوفمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بنحو 10 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 2795 جنيهات لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب فى منتصف التعاملات، اليوم الإثنين، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2795 جنيهات، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3194 جنيهات، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2928 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2395جنيهات، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1863 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1597 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1197 جنيه، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 22360 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2012 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب في السعودية الآن:

أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الإثنين، فى السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 212.01 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 242.30 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 222.11 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 181.73 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 141.34 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,536.38 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,540.13 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 266.53 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 636.04 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,259.96 ريال سعودي.