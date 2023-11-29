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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رغم نفي إنبي .. محادثات بين الزمالك والبلعوطي

عبد العزيز البلعوطي
عبد العزيز البلعوطي

بدأت إدارة نادي الزمالك الدخول في محادثات مع عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى فريق إنبي للحصول على خدماته خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل ضمن خطة دعم الفريق.

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وقال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان رغم نفي انبي منذ ايام قليلة لتلقي اي عروض لحارسه عبد العزيز البلعوطي، الا ان هناك محادثات بالفعل بين وكيل اللاعب ومجلس ادارة نادي الزمالك.

واضاف شبانة أن هذه المحادثات طبيعية قبل التقدم بعروض رسمية لتوضيح الرؤى وإن كان هناك موافقة من جهة اللاعب من عدمه.

واشار إلى ان سييرا المدير التشيلي يقترب بقوة من القلعة البيضاء ، خاصة وان هناك جلسة بالفعل حدثت بينه وبين حسين لبيب عبر زوووم.

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