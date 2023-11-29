موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في الدوري والقنوات الناقلة

يتقابل فريق الزمالك أمام نظيره فيوتشر مساء اليوم، في المباراة التى تجمع الفريقين على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر

وتقرر اقامة مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

وتذاع مباراة الزمالك وفيوتشر، مساء اليوم فى الدوري المصري، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

قائمة الزمالك في مواجهة فيوتشر

في حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

في خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

في خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

في الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.