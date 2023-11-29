لاعب يد الأهلي: الانتصار على الزمالك دافع معنوي في الدوري

عبر عمر خالد كاستيلو، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي عن سعادته بالانتصار على الزمالك، مشيرًاإلى أن الفريق الأحمر حقق فوزًا مستحقًّا على حساب الأبيض، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الامس بدوري المحترفين، مؤكدًا أنه خطوة في مشوار الحفاظ على اللقب.

وأوضح أن الفريق دخل المباراة بحثًا عن الفوز وتأكيد الصدارة في ظل أهمية جميع المواجهات، واهتمام الجهاز الفني بالاستمرار في تقديم العروض القوية ومواصلة الانتصارات.

وواصل: كان مهمًّا للغاية أن نحقق الفوز على الزمالك ونؤكد جدارتنا بالصدارة. ولا وقت لدينا للراحة حيث أنهينا مباراة مهمة في الدوري ونستعد مباشرة للقاء في الكأس، ولدينا مواجهة خاصة أمام الزمالك على لقب كأس السوبر.

اداء مميز من الفريقين..

وأقيم اللقاء بين الفريقين على صالة العاصمة الإدارية، وجاءت قوية من جانب الفريقين، وشهدت أداءً مميزًا من جانب الفريقين، قبل أن يحسمها «رجال يد الأهلي» لصالحهم بنتيجة ٢٥-٢٤.