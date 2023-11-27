الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. قراءة في البرنامج الانتخابي للدكتور عبدالسند يمامة

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "قراءة في البرنامج الانتخابي للدكتور عبدالسند يمامة".

اقرأ في عدد الوفد غدًا الثلاثاء:

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اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: برنامج الوفد إصلاحي لعلاج المشكلات

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اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: الوفد يمتلك رؤى شاملة للإصلاح

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ــ 4 محاور رئيسية تضع الحلول للأزمات الراهنة 

ــ الإصلاح يتضمن علاج الأوضاع الاقتصادية والتعليمية والتشريعية وأزمة السد الإثيوبي

ــ رئيس الوفد يطالب بمنح اختصاصات تشريعية لمجلس النواب 

ــ سليمان جودة يكتب: 4 في السباق الرئاسي

ــ د. وجدي زين الدين يكتب: جاء برنامج  الوفد في السباق الرئاسي ليضع اليد على  ما يعاني منه المصريون ويقدم لها العلاج الشافي

ــ يجب على الانساحب من إعلان المبادئ لوقف عدوان السد الإثيوبي

ــ القضاء على الفقر يتحقق بالتنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية

ــ غدًا.. بدء الصمت الدعائي وتوقف الحملات الانتخابية للمصريين في الخارج

ــ مساع مصرية مكثفة لتمديد الهدنة في غزة

 

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