اقرأ غدًا بالوفد.. قراءة في البرنامج الانتخابي للدكتور عبدالسند يمامة

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "قراءة في البرنامج الانتخابي للدكتور عبدالسند يمامة".

اقرأ في عدد الوفد غدًا الثلاثاء:

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ــ 4 محاور رئيسية تضع الحلول للأزمات الراهنة

ــ الإصلاح يتضمن علاج الأوضاع الاقتصادية والتعليمية والتشريعية وأزمة السد الإثيوبي

ــ رئيس الوفد يطالب بمنح اختصاصات تشريعية لمجلس النواب

ــ سليمان جودة يكتب: 4 في السباق الرئاسي

ــ د. وجدي زين الدين يكتب: جاء برنامج الوفد في السباق الرئاسي ليضع اليد على ما يعاني منه المصريون ويقدم لها العلاج الشافي

ــ يجب على الانساحب من إعلان المبادئ لوقف عدوان السد الإثيوبي

ــ القضاء على الفقر يتحقق بالتنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية

ــ غدًا.. بدء الصمت الدعائي وتوقف الحملات الانتخابية للمصريين في الخارج

ــ مساع مصرية مكثفة لتمديد الهدنة في غزة