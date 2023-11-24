عاجل
بايدن يشكر السيسي على قيادته لدعم حل الأزمة في غزة (فيديو)
الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: الوفد يمتلك رؤى شاملة للإصلاح

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا السبت، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: الوفد يمتلك رؤى شاملة للإصلاح".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

اليوم.. رئيس الوفد يلقى خطابًا سياسيًا مهمًا في الغربية

txt

الصحفى حسن المنياوى فى ذمة الله

دور مصر في إقرار الهدنة امتداد لدورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية 

رئيس الوفد: أرحب بالهدنة الإنسانية في غزة وأطالب بالضغط على الاحتلال لبدء مفاوضات السلام 

غزة تعرضت خلال 48 يومًا لأسوأ المجازر البشرية على مر التاريخ 

مطلوب تدخل جهات الإغاثة الدولية لانتشال آلاف الجثث من تحت الأنقاض 

مصر تواصل الجهود لوقف دائم للحرب الإسرائيلية 

فرحة فلسطينية عارمة مع بدء سريان الهدنة في غزة

الصحفي حسن المنياوي في ذمة الله

د. وجدي زين الدين يكتب: يرحم الله حسن المنياوي فقيد أسرة تحرير “الوفد”.

 

مواد متعلقة

يرحم الله حسن المنياوى فقيد أسرة تحرير الوفد

د. وجدي زين الدين ينعى الزميل حسن المنياوي رئيس قسم دنيا ودين ببوابة الوفد

الوفد ينعى ابنه الصحفي حسن المنياوي بالبوابة الإلكترونية

النائب الدكتور أيمن محسب ينعى الزميل حسن المنياوي

الدكتور عبد السند يمامة ينعى الزميل حسن المنياوي
الجريدة الورقية