اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: الوفد يمتلك رؤى شاملة للإصلاح

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا السبت، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: الوفد يمتلك رؤى شاملة للإصلاح".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

اليوم.. رئيس الوفد يلقى خطابًا سياسيًا مهمًا في الغربية

دور مصر في إقرار الهدنة امتداد لدورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية

رئيس الوفد: أرحب بالهدنة الإنسانية في غزة وأطالب بالضغط على الاحتلال لبدء مفاوضات السلام

غزة تعرضت خلال 48 يومًا لأسوأ المجازر البشرية على مر التاريخ

مطلوب تدخل جهات الإغاثة الدولية لانتشال آلاف الجثث من تحت الأنقاض

مصر تواصل الجهود لوقف دائم للحرب الإسرائيلية

فرحة فلسطينية عارمة مع بدء سريان الهدنة في غزة

الصحفي حسن المنياوي في ذمة الله

د. وجدي زين الدين يكتب: يرحم الله حسن المنياوي فقيد أسرة تحرير “الوفد”.