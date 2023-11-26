اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: برنامج الوفد إصلاحي لعلاج المشكلات

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الإثنين، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: برنامج الوفد إصلاحي لعلاج المشكلات".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

رئيس حزب الوفد:

ــ خطط شاملة لعلاج الأإزمات والنهوض بالبلاد

ــ الدستور الحالي يحتاج إلى تعديلات للفصل بين السلطات

ــ الفلسطينيون سجلوا تاريخًا ناصع البياض في سجل الحريات

ــ لابد من إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

ــ د. وجدي زين الدين يكتب: مصر تفوز بثقة العالم

ــ مصر تنقذ اتفاق الهدنة وصفقة الأسرى

ــ 10 أيام مهلة لإعادة ضبط أسعار السكر

ــ افتتاح 5 فروع لصيدليات “إسعاف 24” بعد تطويرها