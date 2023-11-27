زوتي إيجيبت تنفي شائعة وجود وكيل جديد لسيارات ZOTEY في مصر

أصدرت شركة زوتي إيجيبت، بياناً رسمياً أكدت فيه أنها الوكيل الحصري لعلامة زوتي الصينية في مصر، والمسئولة عن جميع الأنشطة الخاصة بالعلامة من مبيعات وتسويق وخدمات ما بعد البيع والتصنيع وغيرها.

محض أكاذيب

وأوضح البيان الذي حصلت بوابة الوفد الإلكترونية على نسخة منه، أن ما أنتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، والإدعاء بأن هناك وكيلاً جديداً للعلامة هو محض أكاذيب وليس له علاقة بالواقع.

وتهيب شركة زوتي إيجيبت بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بالعلامة التجارية، واستيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية خاصةً عند استخدام كلمة وكيل.

ونوهت الشركة بأنها لاتملك أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى زوتي إيجيبت zotey Egypt.

وتؤكد "زوتي إيجيبت"، اتخاذها كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها التي كفلها لها القانون المصري والدولي.

كانت العديد من الشائعات قد ترددت خلال الفترة الماضية حول وجود وكيل جديد لعلامة زوتي الصينية في مصر، وتم إطلاق صفحة على موقع التواصل الاجتماعي لعلامة زوتي وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً خاصةً في ظل وجود وكيل حالي للعلامة التجارية.

بيان زوتي إيجيبت

وتعد علامة زوتي واحدة من أكثر العلامات الصينية التي حققت انتشاراً واسعاً في السوق المصري.

وتعتبر علامة زوتي واحدة من أوائل الشركات الخاصة التي بدأت في تصنيع السيارات حيث تأسست في عام 2005 ضمن مجموعة Iron Bull Group ، وهي شركة للأجهزة، وتزامن ظهور زوتي مع صعود اتجاهات السيارات الصغيرة في الصين. وفي عام 2008 ، حققت زوتي نجاحًا قوياً في مبيعاتها ؛ واحتل حجم المبيعات السنوية وحصة السوق وحجم الصادرات لسيارات الـSUV المرتبة الأولى لمدة أربع سنوات متتالية.