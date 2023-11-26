عشماوى: حظر روسيا لصادرات الحبوب لن يؤثر على وارداتنا

علق الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية، أن قرار روسيا بحظر صادرات الحبوب لمدة 6 شهور . قائلا إنه لن يؤثر على وارداتنا، والذي سيبدأ من أول ديسمبر المقبل وحتى نهاية مايو، مشيرًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخذت استراتيجة تعتمد على تنويع مناشئها والتي بلغت نحو 22 منشئ وذلك لتقليل المخاطر.

وأضاف في تصريحات له على هامش افتتاح معرض "نيبو" للمشغولات الذهبية المقام في أرض المعارض في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الحالي.

وعن طرح السكر فى البورصة السلعية قال عشماوى، إنه تم طرح نحو 150 ألف طن سكر من خلال البورصة السلعية منذ 17 أغسطس الماضي بسعر 24 ألف جنيه للطن وطرحه للمستهلك بسعر 27 جنيها للكيلو، وذلك معدل نحو 20 ألف طن في الجلسة الأسبوعية ارتفعت خلال جلسة الخميس الماضي إلى 30 ألف طن وبلغ إجمالي الشركات المتداولة نحو 172 شركة تتداول ما بين شركات صناعات غذائية وشركات تعبئة وتجار.

وزير التموين

وتابع: حاليا يتم تداول عدد من السلع فى البورصة السلعية وهى القمح والذرة والسكر و الردة والذهب والفضة، وأرجع الازمة الحالية في توافر السكر بالرغم من عدم وجود فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك إلى تحفظ بعض شركات القطاع الخاص عن استيراد السر بسبب ارتفاعاته في الأسواق العالمية.

وأوضح: “بلغ سعر الطن نحو 760 دولارا للطن على ظهر المركب ويصل الى مصر بسعر 850 دولارا للطن فضلا عن بعض الممارسات الخاطئة من التجار” .

وأشار عشماوى إلى أنه تم الاتفاق مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي على اتخاذ اجراءات لضبط سوق السكر من زيادة قواعد الحوكمة للشركات، وذلك لمنع الاحتكار كما سيتم اتخاذ اجراءات قانونية صارمة ضدتهم فضلا عن محو السجل التجاري للشركات المخالفة، الأمر الذي سيتسبب في وقف النشاط

وقال أحمد الوكيل رئيس لاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريح مقتضب" للوفد" على هامش معرض الذهب أن أزمة السكر يعود إلى سوء التوزيع وليس الإنتاج لان الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك صغيرة وتوقع انتهاء الأزمة مع بداية شهر ديسمبر لان وزارة التموين تعيد خريطة التوزيع.