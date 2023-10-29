الأحد 29 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

صادرات أوكرانيا من الحبوب والبقوليات تتجاوز 9 ملايين طن في 2023

قمح
قمح

أعلنت وزارة الزراعة والغذاء في أوكرانيا، أن البلاد صدرت خلال السنة التسويقية (2023 - 2024) وحتى اليوم، 8.721 مليون طن من الحبوب والمحاصيل البقولية، بما في ذلك 4.399 مليون طن من القمح و669 ألف طن من الشعير و0.9 ألف طن من نبات الجاودار و3.531 مليون طن من الذرة.

المحاصيل البقولية

وأضافت الوزارة أنه منذ الأول من يوليو الماضي وحتى اليوم، صدرت أوكرانيا 12.344 مليون طن من الحبوب والمحاصيل البقولية، بما في ذلك 4.679 مليون طن من القمح و1.046 مليون طن من الشعير و6.2 ألف طن من الجاودار و6.574 مليون طن من الذرة.

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 الحبوب والبقوليات

وبلغت صادرات أوكرانيا من الحبوب والبقوليات في أول 27 يوما من أكتوبر الجاري 1.968 مليون طن، بما في ذلك 1.065 مليون طن من القمح و47 ألف طن من الشعير و0.1 ألف طن من الجاودار و846 ألف طن من الذرة.

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