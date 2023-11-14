الغرفة التجارية بكفر الشيخ لـ"الوفد": مخزون الحبوب الاستراتيجي يكفى لمدة 6 أشهر

ومصر تحتاج ١٩ مليون طن سنوياً

أكد أحمد يوسف رجب ، المحاسب وعضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ ، أن مخزون الحبوب الاستراتيجى يكفى لمدة ستة أشهر بحد أقصى ، خاصة مع وقف روسيا لاتفاقية تصدير الحبوب الاوكرانية .

وأضاف أنه بالتأكيد إنسحاب روسيا من صفقة الحبوب اثر على الاوضاع ، حيث ان مصر تنتج ١٢ مليون طن فى حين أن الاستهلاك الحالى ١٩ مليون فهى تحتاج ٧ مليون طن سنويا فتعتبر فجوة كبيرة ولكن من وجهة نظرى يجب اولا مراضاة الفلاح وزيادة قيمة المحصول وضرورة التوعية بالمحافظة على الثروات والاراضى الزراعية وحسن استغلالها .

وأشار إلى ضرورة إنشاء صوامع مع تخزين تستوعب كميات كبيرة مع توافر الشروط الصحية والفنية التى تضمن الحفاظ على ثروة مصر الغذائية وتحقيق الاكتفاء الاذاتى منه كل ذلك يأتى فى اطار تبنى مصر فكرة إنشاء مركز دولى لتخزين وتوريد الحبوب .

ولفت إلى أن مصر تعتمد على اكثر ممن مصدر للاستيراد (( امريكا – وفرنسا اكبرهم رومانيا 43% ولكن الدولة تستهدف زيادة المساحة المزروعه قمح خلال 3 سنوات مقبلة بمساحة مليون فدان وتوفير 1.5 طن قمح .

ونوه إلى أن مصر ستنجح فى استضافة غذاء العالم ، وذلك على امل تحقيق تلك الخطوة ،حيث ان بلادنا مستعدة لاستضافة مركز عالمى لتخزين الحبوب بما يسهم فى حل ازمة الغذاء العالمية فمصر منم ضمن ٦ دول تقرر ضمها الى (بريكس) بعضوية كاملة مطلع عام ٢٠٢٤ ، ونحن نثمن هذه الفكرة حيث ان مصر تمتلك الامكانات والمقومات واالخبرات الاستراتيجية التى تؤهلها لذلك خاصة بعد المشروع القومى للصوامع الذى يعد واحدا من خطط الدولة المصرية للحفاظ على الغذاء وتامين المخزون الاستراتيجى منه .

وقال : ان مصر فى المقدمة والمرتبة الاولى فى مشتريات الحبوب هذه الفترة حيث استوردت ٢.٠٣١ مليون طن من الحبوب بزيادة ٩.١٪ عن العام السابق . مؤكداً أن مصر لن تتأثر من الانسحاب وذلك لان مصر لديها مخزون استراتيجي من االقمح يكفى 6 اشهر بالاضافة الى محاولة البحث عن بلاد بديلة لاستيراد كميات جديدة الفترة المقبلة

، وبالتأكيد أن ارتفاع اسعار الحبوب عالميا يؤثر سلبياً على الموازنة العامة لمصر نتيجة ارتفاع اسعار الغذاء عالميا خلال الفترة الماضية لكنه قد يكون محدودا بالنظر الى وجود مساحة فى الموازنة تسمح لمصر بالتعامل مع هذه الزيادات

وأوضح أن انسحاب مصر من اتفاقية تجارة الحبوب متعددة الجنسيات تعنى تعزيز شفافية السوق لزيادة التعاون التجارى فى اعقاب فترة الاضطرابات فى اسواق الحبوب على خلفية الحرب فى اوكرانيا والمخاوف المرتبطة بالأمن الغذائى العالمى .