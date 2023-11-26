أهمية تلقي لقاح الإنفلونزا خلال فصل الشتاء

شددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمي ولاسيما خلال فصلي الخريف والشتاء نظرًا لأنه يحمي من مضاعفات المرض الخطيرة بالنسبة لكبار السن والحوامل والأطفال الذي يحدث مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء.

لقاح الإنفلونزا

ولقاح الإنفلونزا عبارة عن تطعيم موسمي سنوي باستخدام لقاح يحوي أجسام مضادة تقاوم فيروسات الإنفلونزا ويحفز الجهاز المناعي لدى الإنسان.

كما يحتوي اللقاح عادة على عدة أنواع من الفيروسات المضعفة أو الميتة، حيث تتغير هذه اللقاحات تبعًا لتغير الفيروسات المتوقع انتشارها سنويًا،إذ ينصح بأخذ التطعيم سنويًا لضمان استمرار المناعة.

الفئات المستهدفة من تلقي لقاح الإنفلونزا

كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا

العاملين بمجال الرعاية الصحية

الاشخاص الذين يعانون من الامراض المزمنة مثل السكري والقلب والضغط والكلى وغيرها

الحوامل

الأطفال أقل من ثلاثة سوات

الاطفال الذين يعانون من ضعف المناعة

الفئات الممنوعة من تلقي لقاح الإنفلونزا

الاطفال أقل من 6 شهور

من يعانون من حساسية مفرطة

من يعانون من حساسية مفرطة ضد اللقاح أو أحد مكوناته

فوائد تلقي اللقاح

ونظرًا لتغير فيروسات الإنفلونزا بسرعة كبيرة، فقد تُطرح لقاحات جديدة للإنفلونزا كل عام لمواكبة فيروسات الإنفلونزا سريعة التغير

وعندما تتلقى اللقاح ينتج الجهاز المناعي أجسامًا مضادة للحماية من الفيروسات الموجودة في اللقاح، لكن قد تنخفض مستويات الأجسام المضادة مع مرور الوقت، وهذا سبب آخر يستدعي تلقي لقاح الإنفلونزا كل عام.