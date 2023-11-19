أفضل وقت لتلقي لقاح الانفلونزا والفئات الممنوعة منه

مع اقتراب دخول فصل الشتاء تزداد عمليات البحث عن لقاح الانفلونزا نظرًا لفعاليته المضمونة ضد أمراض الأنفلونزا والتي تنتشر في فصل الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة، يتساءل البعض عن أفضل وقت لأخذ لقاح الإنفلونزا والذي تبدأ ذروته في شهري يناير وفبراير.

وفي السياق قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن أفضل وقت لأخذ لقاح الانفلونزا هو قبل موسم الأنفلونزا بأسبوعين وخلال الموسم، موضحًا أن موسم الأنفلونزا عادة يبدأ عادة في أول سبتمبر وحتى شهر مايو وتصل ذروته في شهري يناير وفبراير.

وأفاد بدران في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد" بأن مع تغير المناخ أصبح موسم الانفلونزا الفعلي غير محدد بوضوح ويتغير من سنة إلى أخرى، مؤكدًا على أن تطعيم الإنفلونزا مهم جدًا في الحفاظ على صحة ومناعة المواطنين بصفة عامة.

وأوضح، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، فوائد الحصول على تطعيم الانفلونزا والتي أهمها أنه يحمي الحوامل أثناء الحمل أو بعده من الإصابة بالانفلونزا، كما انه يحمي أيضًا الأطفال في الأشهر الأولى من التعرض للإصابة.

الفئات الممنوعة من تلقي لقاح الإنفلونزا

وذكر الدكتور مجدي بدران، الفئات الممنوعة من التطعيم بلقاح الأنفلونزا وهم:

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٦ أشهر.

الذين يعانون من حساسية شديدة تهدد حياتهم من أي مكون في اللقاح، بما في ذلك لقاح الأنفلونزا.

الذين يعانون من حساسية الجيلاتين أو المضادات الحيوية.

الذين يعانون من حساسية البيض.

الذين عانوا من رد فعل تحسسي شديد تجاه جرعة من لقاح الأنفلونزا يجب ألا يحصلوا على لقاح الأنفلونزا مرة أخرى.

وأكد بدران على أن الفئة العمرية الوحيدة المسموح لها بتلقي جرعتين من لقاح الإنفلونزا، هي الأطفال من عمر ٦ أشهر إلى ٩ سنوات، بشرط ألا يكونوا تم تطعيمهم من قبل ضد الإنفلونزا، مشيرًا إلى أن الجرعتان يجب أن يفصلهما ٤ أسابيع على الأقل، بعد ذلك يطعم الطفل بجرعة واحدة فقط من لقاح الإنفلونزا كل عام.