برد أم إنفلونزا.. استشاري يكشف الفرق بينهما ويؤكد: الإنفلونزا فيروس مميت

قال الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن فصل الخريف هو موسم العدوات التنفسية بسبب التقلبات الجوية، لذا ينتشر فيه البرد والإنفلونزا وكورونا بتحولاته على نطاق واسع، إذ يعد موسم نقل وانتشار العدوى، خصوصًا في المدارس والتجمعات.

أعراض البرد:

أضاف حداد في تصريحه لـ"الوفد"، أن هناك فارقًا كبيرًا بين البرد والإنفلونزا، فهما عدوى فيروسية تنفسية تصيب الجهاز التنفسي، وكل نوع ينتمي لفصائل مختلفة وله أعراض، فالبرد مرض فيروسي تنفسي يصيب الجهاز التنفسي العلوي، وأعراض زكام ورشح واحتقان بالحلق وارتفاع حرارة من الدرجة المتوسطة وكحة بسيطة.

أعراض الإنفلونزا:

أما عن الإنفلونزا، أوضح استشاري الحساسية والمناعة، إنها عدوى تنفسية سريرية مصاحبة بارتفاع شديد في الحرارة يتجاوز الـ39 درجة، وآلام بالعظام والعين وصداع شديد، واحتقان بالحلق، وقد يكون مصاحبًا بمضاعفات تنفسية مثل الكحة الشديدة والالتهاب الرئوي، مؤكدًا أنه يصنف من الأمراض الخطيرة وله نسب وفيات عالية، وذلك على عكس البرد.

نصائح للوقاية من الأمراض التنفسية:

وجه نصائح ضرورية يجب اتباعها في فصل الخريف للوقاية من الأمراض التنفسية، وأهمها أخذ لقاح الإنفلونزا مبكرًا، وعدم خروج الأطفال في حالة الرشح والزكام وارتفاع الحرارة، وتهوية الفصول بالمدارس والمنازل جيدًا، وارتداء الكمامات في المدارس وأماكن الازدحام الشديد، فضلًا عن التغذية الجيدة بعناصر فيتامين سي والزنك، وشرب السوائل وارتداء الملابس القطنية.