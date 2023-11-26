الأحد 26 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عمرو أديب يهاجم مصنعي المنتجات المصرية لرفعهم الأسعار بعد المقاطعة (فيديو)

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على زيادة أسعار المنتج المصري رغم قلة جودته، نتيجة مقاطعة المنتجات المستوردة، قائلا إنهم سيضطرون إلى العودة لمنتجات المقاطعة.

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 وأضاف خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "هو ده جزاء الناس أنها قاطعت وراحت لك، ووقفت جنبك اعقلوا ونزلوا الأسعار، واستفيدوا من الزيادة في التوزيع". 

وأوضح أنه مع الاستفادة من الزيادة خلال التوزيع على المحلات يتم تحسين جودة المنتج، مطالبا عدم الاستغلال في زيادة الأسعار، قائلا: "أنا مش بتكلم عن المقاطعة ولا بقول هي صح ولا غلط، أنا بتكلم عن اللي بيحصل"، موضحا أن الأسعار ارتفعت إلى 50%، قائلا: "ده أنت أسوأ من التاني". 

مزاج عند التاجر المصري استغلال البشر

وتساءل: "هو مزاج عند التاجر المصري استغلال البشر، طب هو ايه اللي اتغير عندك عشان تغلي السعر؟ أنت بتبيع شاي ايه اللي حصل؟".

وطالب التجار بخفض الأسعار واحتضان المشتري، قائلا: "ما طفشهمش، هو إحنا نقاطع ده ونروح لده ويطلع أسوأ منه، خلي عندكم دم"، مضيفا: "بصرف النظر عن المقاطعة إحنا في ظروف صعبة ارحموا الناس".

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