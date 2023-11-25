عمرو أديب يكشف مفاجأة عن هدف إسرائيل من الموافقة على الهدنة (فيديو)

كشف الإعلامي عمرو أديب، مفاجأة بشأن غرض جيش الاحتلال الإسرائيلي من الموافقة على الهدنة التي تم إقرارها مع حركة حماس لتبادل الأسرى.

معرفة أماكن باقي الأسرى

وقال عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة:، أن دولة الاحتلال وافقت على هدنة مع حماس يتم خلالها تبادل الأسرى هو معرفة أماكن باقي الأسرى .

وأضاف عمرو أديب: "أنا في تقديري إن إسرائيل وافقت على الهدنة لأسباب كثيرة، منها سبب هتعرفوه وبكرة هتقولوا عمرو قال".

الأمن الإسرائيلي يريد أن يعرف أي معلومات للوصول إلى الأسرى

وتابع : "لازم ندي لحماس والقسام حقهم، لحد الآن محدش عارف يوصل للأسرى، الأمن الإسرائيلي كله منتشر على الأرض يريد أن يعرف أي معلومات للوصول إلى الأسرى".

وأكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن قوات الاحتلال ارتكبت إبادة جماعية بحق أهل غزة، إذْ راح ضحيتها أكثر من 14 ألف شهيد فلسطيني، على أمل أن تنكسر المقاومة الفلسطينية وتنكسر عزيمة أهل غزة.

أضاف إسماعيل هنية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: “إن صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة وعدم السقوط أمام عنفوان الاحتلال، سيكون له تأثير داخلي على قوات الاحتلال”، موضحًا أن عملية الإفراج عن الأسرى بداية الغيث، وتعد من انتصارات المقاومة الفلسطينية.



وتابع: الوحدة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية ركيزة مهمة، إذْ ترتيب البيت الفلسطيني داخليًّا أمر مهم، سيساعد على تحقيق القدرة على المقاومة وإفشال مخططات العدو.

أكمل هنية: نجاح عملية طوفان الأقصى كان له صدى كبير داخل جيش الاحتلال، موضحًا أن جيش الاحتلال يريد تهجير أهل الضفة الغربية إلى الأردن ولكنه لم ينجح.

أشار هنية إلى أن مصر لعبت دورًا كبيرًا في عدم تصفية القضية الفلسطينية، كما أن بقاء الفلسطينيين في شمال غزة ساعد على فشل مخطط الكيان الصهيوني.