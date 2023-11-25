توفيراً للدولار.. «الدولية للمحاصيل» تسهم فى تأسيس شركة إنتاج تقاوى بطاطس

1 مليار جنيه رأس المال المرخص

تنهى شركة الدولية للمحاصيل الزراعية خلال الأيام القليلة القادمة إجراءات تأسيس شركة التحالف العربى لإنتاج تقاوى البطاطس.

قال أحمد منتصر، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، إن الأيام القليلة القادمة سوف تشهد إنهاء إجراءات تأسيس شركة إنتاج تقاوى البطاطس، حيث يكون هدف تأسيس الشركة قومياً، للتخفيف على الدولة من استيراد مئات الأطنان، وتوفير ملايين الدولارات التى تخصص لهذا الغرض.

أضاف «منتصر» أن رأس المال المرخص لشركة التقاوى مليار جنيه، ورأس المال المصدر والمدفوع يبلغ نحو 100 مليون جنيه، بقيمة اسمية جنيه للسهم، مشيراً إلى أن نسبة مساهمة شركة الدولية فى شركة التقاوى تصل إلى 33.5%، وباقى النسبة موزعة بين عدد من الشركات والمستثمرين المحليين.

كما أشار الرئيس التنفيذى إلى أن عملية إنتاج التقاوى ستخضع لإشراف دقيق، ودراسات تفصيلية من قبل خبراء أصحاب خبرة عالمية فى هذا المجال، بما يضمن أن تكون التقاوى على درجة كبيرة من الجودة.

أوضح أن التقاوى المزمع إنتاجها ستكون مناسبة لكافة الأراضى الزراعية، ومتوقع أن تحقق زيادة كبيرة فى الإنتاج لمحصول البطاطس.. وكشفت القوائم المالية المستقلة لشركة الدولية للمحاصيل عن تحقيق الربع الأول من العام المالى الجارى، ارتفاعا بأرباح الشركة بنسبة 1541%، على أساس سنوى. حيث سجلت صافى ربح بلغ 124.27 مليون جنيه.