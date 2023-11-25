السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بابا الفاتيكان يلغي عدة مواعيد اليوم بسبب إصابته بأعراض إنفلونزا

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

 

ألغى بابا الفاتيكان فرنسيس الأول جميع مواعيده المخطط لها، اليوم السبت، بعد إصابته بأعراض بسيطة تشبه الإنفلونزا، حسبما ذكرت الفاتيكان.

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وكتبت الفاتيكان عبر منصة "إكس" أن البابا خضع لفحص طبي في أحد مستشفيات روما للاطمئنان على عدم إصابته بمضاعفات رئوية قبل أن يعود إلى الفاتيكان. 

يذكر أن رئيس الكنيسة الكاثوليكية سيحتفل بعيد ميلاده السابع والثمانين الشهر المقبل.

ويعاني البابا، الأرجنتيني المولد، من مشاكل صحية على نحو ملحوظ منذ بعض الوقت.

وغالبا ما يتنقل البابا باستخدام كرسي متحرك بسبب مشاكل في الركبة، كما اضطر في أوائل الصيف الماضي للخضوع لعملية جراحية بسبب إصابته فتق في البطن.

ويترأس البابا المولود باسم خورخي ماريو بيرجوليو، الكنيسة الكاثوليكية في روما منذ مارس 2013 حيث خلف في هذا المنصب البابا الألماني بنديكت السادس عشر الذي استقال من منصبه على نحو مفاجئ لأسباب تتعلق بتقدمه في السن.

وكان بنديكت توفي في الفاتيكان في نهاية العام الماضي عن عمر ناهز 95 عاما.

 

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