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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء الصراعات وخاصة في أوكرانيا

فرنسيس بابا الفاتيكان
فرنسيس بابا الفاتيكان

 

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إلى إنهاء الصراعات، خاصة في أوكرانيا، وحث إلى الاستمرار في الصلاة والدعاء من أجل تحقيق السلام في المناطق التي مزقتها الحروب، وخاصة من أجل الشعب الأوكراني المتضرر.

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جاء ذلك في كلمة لبابا الفاتيكان خلال ترؤسه قداسا وسط أكثر من 60 ألف مصل، في ملعب فيلودروم لكرة القدم بمارسيليا، في جنوب فرنسا، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 

وفي كلمات الشكر التي ألقاها في نهاية القداس، تذكر البابا فرنسيس ضحايا الإرهاب تكريما لأرواحهم، ولا سيما ضحايا هجوم نيس في 2016. 

وقال: "أود أن أحيي الإخوة والأخوات الذين أتوا من مدينة نيس، برفقة الأسقف ورئيس البلدية، والذين نجوا من الهجوم المروع الذي وقع في 14 يوليو 2016.. دعونا نتذكر في صلاتنا جميع الذين فقدوا حياتهم في هذه الحادثة المأساوية وفي جميع الأعمال الإرهابية التي ارتكبت في فرنسا وفي جميع أنحاء العالم". 

كما حث بابا الفاتيكان المصلين والمؤمنين على أن يشعروا بمشاعر المهاجرين، وندد مجددا باللامبالاة تجاه مصير المهاجرين، مثنيا في كلمته على حفاوة الاستقبال في فرنسا وخاصة في مارسيليا، وداعيا من أجل المدينة الساحلية الفرنسية ومن أجل جميع مواطنيها. 

ومن المقرر أن يتوجه البابا فرنسيس إلى مطار مارسيليا، حيث سيتم تنظيم مراسم لمغادرته في المطار إلى روما.

يذكر أن البابا فرنسيس قد وصل بعد ظهر أمس في زيارة تاريخية تستمر يومين في مارسيليا، حيث كانت في استقباله في مطار المدينة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن خلال استقبال رسمي.. وتمثل زيارته حدثا دينيا وإعلاميا كبيرا وضع مدينة مارسيليا وقضايا حوض البحر الأبيض المتوسط وخاصة ملف الهجرة وتحدياتها في دائرة الضوء.

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