بابا الفاتيكان يدعو لوقف الاشتباكات المسلحة في قره باغ

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وقف الاشتباكات المسلحة في إقليم قره باغ.

قال البابا فرنسيس في ختام لقائه العام الأسبوعي بالفاتيكان، حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء: “إنه تلقى أمس أخبارًا مقلقة من (ناجورني قره باغ)، إذْ تفاقم الوضع الإنساني الحرج بسبب الاشتباكات المسلحة الجديدة.. داعيًّا إلى (إسكات الأسلحة)”.

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أمس الثلاثاء بدء عملية عسكرية لـ"مكافحة الإرهاب" و"استعادة النظام الدستوري في قره باغ" وذلك بعد 3 أعوام على الحرب الأخيرة في الجيب الانفصالي، مطالبة باستسلامِ أرميني "كامل وغير مشروط".. فيما وصفت أرمينيا ما يحدث بأنه اعتداء من جانب أذربيجان، مشيرة إلى أنه لا توجد أي قوات عسكرية أرمنية في قره باغ.