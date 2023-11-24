طارق الشناوي يكشف عن الحالة الصحية للزعيم عادل إمام (فيديو)

أكد طارق الشناوي الناقد الفني، أنه يطمئن على حالة الفنان عادل إمام الصحية بصفة مستمرة من شقيقه الأصغر المنتج عصام إمام.

عادل إمام أيقونة الفن المصري:

قال طارق الشناوي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على فضائية القاهرة والناس، مساء اليوم الجمعة أن الزعيم عادل إمام أيقونة الفن المصري ومدرسة خاصة في التاريخ الفني لدى مصر والعالم العربي.

أضاف طارق الشناوي: "عصام شقيق عادل إمام الأصغر بيطمني عليه ولو كتبت حاجة عنه يقولي عادل قرأ الموضوع ومبسوط وأتمنى يعود للعمل الفني من جديد"، مؤكدًا أنه أكثر ناقد وجه نقد لعادل إمام في أعماله الفنية.

أشار طارق الشناوي، إلى أن حلا شيحة ارتكبت خطأ أو اثنين بإعلان الاعتزال ثم العودة، معلقًا: باب التوبة مفتوحة ولو رجعت ترجع ولكن اعتملها بعد العودة ام على المستوى الفني المطلوب من حلا شيحة".