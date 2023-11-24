عاجل
المفتي: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني (فيديو) طارق الشناوي يطالب مكي بالجمع بين محمد سلام وبيومي فؤاد في الكبير أوي
السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

طارق الشناوي يكشف عن الحالة الصحية للزعيم عادل إمام (فيديو)

طارق الشناوي الناقد
طارق الشناوي الناقد الفني

أكد طارق الشناوي الناقد الفني، أنه يطمئن على حالة الفنان عادل إمام الصحية بصفة مستمرة من شقيقه الأصغر المنتج عصام إمام.

txt

بسبب غزة.. طارق الشناوي يهاجم هند صبري بعد استقالتها من برنامج الغذاء

txt

تحضيرات سرية.. طارق الشناوي يحسم جدل عودة مهرجان الجونة: "التعاطف آراه موقفًا سلبيًّا"

عادل إمام أيقونة الفن المصري:

 قال طارق الشناوي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على فضائية القاهرة والناس، مساء اليوم الجمعة أن الزعيم عادل إمام أيقونة الفن المصري ومدرسة خاصة في التاريخ الفني لدى مصر والعالم العربي.

  أضاف طارق الشناوي: "عصام شقيق عادل إمام الأصغر بيطمني عليه ولو كتبت حاجة عنه يقولي عادل قرأ الموضوع ومبسوط وأتمنى يعود للعمل الفني من جديد"، مؤكدًا أنه أكثر ناقد وجه نقد لعادل إمام في أعماله الفنية.

 أشار طارق الشناوي، إلى أن حلا شيحة ارتكبت خطأ أو اثنين بإعلان الاعتزال ثم العودة، معلقًا: باب التوبة مفتوحة ولو رجعت ترجع ولكن اعتملها بعد العودة ام على المستوى الفني المطلوب من حلا شيحة".

الجريدة الورقية