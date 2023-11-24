خالد أبو بكر عن تغطية صفقة تبادل الأسرى: فخورون بالإعلام المصري

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن اليوم هو يوم تاريخي؛ في ظل الانتشار الكبير والنقل العالمي للإعلام المصري، وقناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على فضائية "ON"، مساء اليوم الجمعة، أن اتفاق الهدنة الإنسانية وصفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس، نجحت؛ بفضل الدور المصري الهام عالميًا.

لكم أن تفخروا بالإعلام المصري

وتابع خالد أبو بكر:" لكم أن تفخروا بالإعلام المصري.. قناتي إكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية.. أنا بجد فخور، فمشهد اليوم كان رائعا جدًا.. شعار تحيا مصر وقناتنا الجديدة ظهر على التلفزيون الإسرائيلي"، مردفا: "الإعلام المصري أثبت وجوده.. اليوم حصدنا ما زرعناه، تسلم إيد الأبطال المصريين".

وأوضح خالد أبو بكر، أنه بعد استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، وسقوط 36 ألف جريح، إسرائيل بدأت الإفراج عن 39 امرأة وطفلا، من إجمالي 150 امرأة وطفلا سيتم الإفراج عنهم.