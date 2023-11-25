وزير السياحة الأسبق يكشف عن مشروع يجذب 30 مليون زائر.. الحج لمصر

أكد يحيي راشد، وزير السياحة الأسبق، أن فكرة مشروع العائلة المقدسة العالمي تبلورت عقب زيارة البابا فرانسيس إلي مصر، خاصة بعد كلمته والتي قال فيها “ندعو العالم الي الحج في مصر”.

وأضاف وزير السياحة الأسبق، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم : "بدأنا التجهيز لزيارة إلي الفاتيكان وأخذ مواعيد هنقدر نروح امتي ونقابل مين، والبابا استقبلنا استقبال حافل جدًا وكا بيتكلم على مصر بكل شغف وبكل حب".

وتابع وزير السياحة الأسبق: " قولت للرئيس السيسي في آخر زيارة ليا أن هذا المشروع ممكن يجيب أن يجيب لنا 30 مليون سائح، ولكنه يحتاج تجهيزات كثيرة لأنه هيكون مشروع دولي ومحط أنظار العالم وبالتالي نحتاج أن نوفر كل ما يلزم السائح.

فائدة موكب المومياوات

وأوضح يحيي راشد، مدى فائدة موكب المومياوات، قائلاً: "إن أي شيء يمثل قيمة مضافة تكون ذات أهمية، وبالتالي فإن أي فعاليات تمت سواء فعاليات موكب المومياوات أو في الكرنك لها أثارها المباشرة وغير المباشرة على السياحة".

وأشار وزير السياحة الأسبق إلى أنه يمكن أن نجني من حفل موكب المومياوات عائدًا أكثر مما أنفق عليه 10 أضعاف، وذلك إذا تم استغلال هذا العائد في تجسيم الفائدة التي يمكن أن تراها الناس في الخارج، معقباً:" كل شيء له قيمة، لكن لابد من تعظيم هذه القيمة لدى الناس".



