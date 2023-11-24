كيد النسا.. زوجة هشام ربيع تحتفل بطلاقه من بوسي

احتفلت منة محمد الزوجة الأولي لرجل الأعمال هشام ربيع، بطلاقه من المطربة بوسي، إذ خضعت لجلسة تصويرمع زوجها وأولادهما ، مما ظن الكثير من رواد السوشيال ميديا أنها تحتفل بطلاقه من المطربة بوسي.

إذ نشرت منة محمد زوجة رجل الأعمال هشام ربيع طليق المطربة بوسي، عبر حسابها الرسمي على موقع تواصل الاجتماعي الشهير إنستجرام" مجموعة من الصور، وظهر الثنائي وهما في غاية السعادة والفرحة.

أعلن مصفف الشعر هشام ربيع في الساعات القليلة الماضية، خبر انفصاله رسمًيا عن المطربة بوسي ،بعد تبرئته من القضية الملفقة له من قبل طليق بوسي السابق، والذي اتهمه بالسرقة بالأكراه والاستيلاء على 8ملايين جنيه.

وأضاف ربيع " أنه تفاجأ بتخليها عنه وعدم الوقوف جانبه بالرغم من أن سجنه كان دفاعا عنها وعدم السامح باستغلالها، مشددًا على أنه تم إتمام الطلاق بالود بعد أقل من عامين على زواجهم، وأنه لن يدخل في أي مهاترات بشأن هذا الموضوع.

ومن جانبها لم تعلق المطربة بوسي بأى كلام على خبر انفصالهما هذه المرة ،على الرغم من نفيها له في المرات السابقة ، والتي كانت تتعرض للشائعات حوله، واكتفت "بوسي" بحذف كل الصور التي كانت تجمعها مع طليقها هشام ربيع ، وقامت بنشر صور جديدة من آخر جلسة تصوير خضعت لها في الساعات الماضية، وذلك من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".