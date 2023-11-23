الوفد يرصد آصداء ارتفاع أسعار السكر والشاي بالشارع المصري

في قفزات متتالية .. أرتفعت أسعار الشاي والسكر في الآونة الأخيرة، لتتضاعف بشكل كبير على المواطن بالمحلات والسلاسل التجارية، وانعكست أصداء الأمر على الكافيهات والمقاهي.

وبطبيعة الحال تعامل الشعب المصري مع الأمر بسخرية ساخطة من أرتفاع أسعار المنتجات التي كانت تشكل طبيعة يومهم، فكوب الشاي "المكون من سكر غلى ثمنه وشاي قفزت أسعاره بات عبء في ظل تلك الأسعار الأخيرة.

لذا قامت بوابة الوفد بعمل جولة للتعرف على انعكاس زيادة الأسعار بالشارع المصري، ورصد مردود أفعال المواطنين.

جولة الوفد لرصد آصداء ارتفاع الأسعار

في هذا السياق شكى أمين علي، صاحب أحد المحلات، من الغضب الذي يلاقيه يوميًا من الزبائن جراء ارتفاع السلع، فالمواطن يتهم التاجر بالسرقة كأن المنتج من المصنع الخاص بعائلة التاجر، مشيرًا إلى أن أزمة الأسعار تضر التاجر أكثر من الزبون الذي انخفض استهلاكه بشكل كبير للتعامل مع الأزمات الاقتصادية.

ولفت علي، إلى أن أزمة السكر والشاي، من وجهة نظره بسبب أسعار الدولار التي تزايدت في الفترة الأخيرة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن التاجر هو الخاسر الأكبر في تلك العملية لمعانته المتواصلة مع الأسعار من جهة ومع غضب المستهلك من جهة أخرى.

وتقول عبير، مواطنة قاطنة بالنزهة، أن الأسعار المتفاوتة بين محل وأخر هى السبب وراء غضب المستهلك من التجار، فالغلاء موجود بالفعل، وبكن التجار يغالون أكثر بالسلع لحصد أكبر من المكاسب واستغلال الأزمات من جيب المواطن البسيط.

ارتفاع اسعار المنبهات عالميًا

وعلى الصعيد العالمي أرتفعت أسعار المنبهات جراء عديد من العوامل، سواء المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية التي يشهدها العالم في المرحلة الراهنة، وما ينتج عنها من ضغوط تضخمية، وكذلك أثر التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية.

وتُزرع المحاصيل الثلاثة في المناطق الاستوائية، وتعد من المحاصيل الهامة المتداولة عالمياً، فيما تواجه أزمات متكررة، لا سيما بعد أن ضربها الجفاف والصقيع وعوامل تغير المناخ ذات الصلة، وتبعاً لذلك تزايدت التوقعات السلبية بشأن التهديدات بتراجع واسع في الإنتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.

فيما يتعلق بالبن، فقد عرف خلال الأربعة أعوام الماضية ارتفاعاً جنونياً بنسبة 200 بالمئة، ويُرجح أن تواصل أسعار مساراً تصاعدياً في ضوء التحديات المذكورة.