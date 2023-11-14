الشاي يسبب عدم انتظام دقات القلب.. طبيبة توضح

حذرت خبيرة التغذية بيريزنايا في إحدى المقابلات من أن عواقب شرب الشاي يمكن أن تكون تغيرات سلبية في حالة الجسم تحدث بسبب الجرعة الكبيرة من الكافيين التي يتم تناولها مع هذا المشروب.

ويحتوي الشاي على مادة الكافيين أربع مرات أكثر من القهوة، والكافيين الطبيعي جيد التحمل بشكل عام. ولكن هناك أشخاص لديهم حساسية خاصة تجاه ذلك، هذا ما قالته الطبيبة بيريزنايا لراديو سبوتنيك.

وأشارت الطبيبة إلى أن القابلية الحالية للكافيين الموجود في الشاي قد تكون مسؤولة عن تدهور الحالة الصحية بعد شربه على سبيل المثال، ظهور آلام البطن واضطرابات البراز والصداع.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الشاي الذي يحتوي على الكثير من الكافيين يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام دقات القلب، مضيفة أنه من الأفضل عدم الانجراف مع المشروب في فترة ما بعد الظهر.

وذكرت الخبيرة أن عادة شرب الشاي في الوقت الخطأ يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات في النوم، حتى لو كان الشخص يتحمل الكافيين جيدًا.

كما لفتت الطبيبة الانتباه إلى عدم شرب الشاي بعد الأكل مباشرة، ويحتوي هذا المشروب على العديد من العفص التي تضعف امتصاص العناصر الغذائية والفيتامينات والعناصر الدقيقة ومن الأفضل تناوله بين الوجبات.