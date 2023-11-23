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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إنبي يعلن تمسكه بإستمرار أوفا حتى نهاية الموسم

محمد اسماعيل مدير
محمد اسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي

أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، أن ناديه لم يتلقى أي عروض رسمية من الأهلي أو الزمالك لضم أحمد أمين أوفا خلال الميركاتو الشتوي القادم، مشيرًا إلى أنه لم يحدث أي تواصل من جانب أي نادٍ لضم أي لاعب.

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وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "لم نتلقى أي عروض لضم أحمد أمين أوفا أو أي لاعب آخر، وعقده مستمر لمدة 4 مواسم ولا يوجد به أي شروط جزائية".

وأضاف: "لم نحدد أي أرقام مالية لبيع أوفا، لأنه لا يوجد اي عروض رسمية، وخروج بعض الأخبار حول رغبتنا في الحصول على 3 مليون دولار أمر غير منطقي".

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