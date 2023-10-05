أحمد أمين أوفا: الزمالك فاوضني تحسبًا لفتح القيد وإنبي أغلق الباب أمام الجميع

تحدث أحمد أمين أوفا مهاجم نادي إنبي عن حقيقة العروض التي تلقاها خلال انتقالات الصيف الماضية من الأندية المصرية وعلى رأسها نادي الزمالك.

وقال أوفا في تصريحات عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "إدارة إنبي رفضت رحيل أي لاعب في انتقالات الصيف الماضية".

وتابع "لم يتحدث معي أحد بشكل مباشر، الأحاديث كلها كانت مع وكيلي وكان يتحدث نيابًة عني، مسئولو إنبي تحدثوا معي واكدوا تمسكهم بي واحتياج الفريق لجهودي في ظل إيقاف القيد وعدم القدرة على ضم لاعبين جدد".

وواصل "أكدت لمسئولي نادي إنبي أنني أشعر بالارتياح داخل الفريق ولا أمانع الاستمرار، النادي يتعامل معي باحترام ولن أرحل إلا بموافقتهم في ظل وجود عامين في عقدي مع النادي".

الزمالك تحدث مع وكيلي تحسبًا لفتح القيد

وأضاف: "الزمالك تحدث مع وكيلي تحسبا لفتح القيد في انتقالات الصيف الماضية، وأنه في حال تم فتح باب القيد سيكون هناك مفاوضات جادة ولكن إنبي كان رافض الاستماع لأي عروض نهائيًا".